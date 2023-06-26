服務業難免遇到奧客消費。一位女子表示，在某公司擔任主管的爸爸個性自大，覺得花錢是大爺，出去消費時常常當奧客，除了硬要挑剔餐廳餐點怎麼煮以外，甚至因為不滿醫院規定，責罵醫院服務差，長久下來讓她不知該如何是好，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛建議她最好不要阻止爸爸，否則爸爸可能更反彈，「哪天他遇到壞人就會被教訓了」。

原PO在Dcard發文表示，個性自大的爸爸平時習慣使喚幾百個下屬，出去消費時常常態度很差的對待店員，像是挑剔沒問題的餐點，硬要對服務生反映不滿、碎念怎麼煮才對，偏偏爸爸廚藝又不好、沒什麼開伙。

原PO提到，爸爸表現最誇張的一次，是家人受傷去醫院換藥時，護理師要求一個家屬陪同進診間就好，請爸爸在外等候，沒想到爸爸因此大爆炸、狂罵醫院服務差，回家後還繼續碎念在醫院花多少錢，讓原PO完全無法理解，「他年輕時也不是沒有苦過，不知道為什麼就不會體諒別人。標準的媳婦熬成婆，就變成惡婆婆。當這種人的小孩真的很煩…」。

對此，許多人紛紛回應，「還真的是蠻丟臉的，我的話會直接嗆他耶」、「不要故意阻止他，你愈阻止他他會愈想發作，你就假裝贊同他，說對啊真的不好吃欸！哪天他遇到壞人就會被教訓了」。