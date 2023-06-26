網美江宛庭在2017年的亞洲冬季棒球聯盟比賽擔任開球嘉賓，卻把球丟到二壘鬧了烏龍，因此被封為「二壘妹」，長大後江宛庭登上綜藝節目透露自己想加入啦啦隊，綜藝大哥吳宗憲豪爽幫忙牽線，去年12月她通過初試，準備進行二試，不料江宛庭拍了一部點評其他樂天女孩徵選者的影片，慘遭取消二試資格，近日江宛庭籌備男友慶生，卻被警方認為是擄人因此全部進了警局。

20日早上10點多，警方接獲報案指稱在台中市河南路二段疑似有民眾被強押擄走，警方派員到現場才知是張姓男攝影師（29歲）生日，其女友江宛庭（20歲）為了製造驚喜，找來10位友人上演「蓋布袋」戲碼，意圖將張男帶上車後載往別處慶祝，警方攔車詢問，張男表示沒有妨害自由情事，但警方為求慎重仍將全部人帶回警局盤查，事後口頭告誡要求江女等以後不要再做出這類事情、衍生事端，否則仍將依法嚴辦。

台中驚現街邊擄人 警帶回多人查出是「二壘妹」慶生惡搞

二壘妹江宛庭道歉。（圖／翻攝jtw_03317 Instagram）

江宛庭事後在限時動態PO出警方影像，抒發烏龍心情「果然驚喜都會變驚嚇」，但網友認為她態度輕浮，湧入江宛庭帳號謾罵，對此江宛庭今日發布道歉聲明，表示「對大家的指控都會虛心接受，我在這邊向所有警察、社會大眾道歉。」她澄清之前發的限動沒有任何嬉皮笑臉或是炫耀成分，當下有和警方致歉，沒有公開道歉是因為YT的待上架影片有道歉片段，所以想等影片上架再一起發文道歉。