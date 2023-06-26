俄羅斯瓦格納集團叛變，事件以離奇的速度平息，其中仍有許多謎團未解。但是外界至今普遍認為，瓦格納領袖普里戈津與俄羅斯總統普丁都是這場叛變的大輸家，普丁被迫接受附庸國白俄羅斯的調停，同意對從叛軍寬處理，強人形象受到嚴重侵蝕。專家認為，這次事件讓俄羅斯確定成為中國的小弟，上不封頂的戰略夥伴關係可能發生動搖。

《莫斯科時報》（Moscow Times）引述牛津大學中國現代歷史和政治學教授米特(Rana Mitter)的分析稱，中國會非常關切俄羅斯近期局勢，尤其可能會對俄羅斯軍隊的向心力，以及普丁控制大局的能力提出更多的質疑。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）中國外交助理研究員哈文(Sari Arho Havren)指出，中國領導人可能視俄羅斯出現瓦格納叛變，為一種嚴重的無能。「這次叛亂明顯損害了普丁的聲譽，主要後果是俄羅斯權力架構會讓人覺得十分的脆弱。」

報導說，在北京面前表現得軟弱和無能將對莫斯科和普丁個人造成嚴重打擊，普丁多年來一直致力於建立俄羅斯與中國的關係，並越來越依賴中國的政治支持和日益增長的貿易聯繫。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國已成為俄羅斯最重要的國際夥伴。普丁和習近平在全球舞台上形成對抗美國霸權的強大同盟，甚至對外宣稱兩國間擁有「上不封頂」的戰略夥伴關係。

然如此，中國一直謹慎處理與俄羅斯的關係，避免因此而招致以美國為首的西方國家制裁。普丁去年也承認，中方對俄羅斯在烏克蘭行動感到擔憂。

分析人士表示，瓦格納軍團的負責人在這次的反叛行動中將部隊推進到距離莫斯科200公里距離內，將進一步使俄中關係的主導力量向北京傾斜。JS Held國際投資與技術諮詢公司董事總經理兼政治風險主管帕吉（Livia Paggi）表示，這次事件更加確認了俄羅斯在中國眼中做為「小夥伴」的地位，「俄羅斯已完全依賴中國，例如之前的石油和天然氣銷售。現在更是如此，毫無疑問。」

前美國中情局官員、現任大西洋理事會高級研究員卡爾弗 (John K. Culver) 表示，在政治方面，對習近平來說，莫斯科與北京的聯盟最重要的是能夠合作在國際舞台上對抗美國。如果普丁繼續掌權，中國會支持他。如果普丁下台，北京將等待塵埃落定後支持新的權力結構。

JS Held風險主管帕吉說，中國需要一個可以與之成為合適夥伴的俄羅斯，這個合作夥伴必須強大，如果俄羅斯自己分崩離析，那是行不通的。