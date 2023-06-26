女主角大澤一菜是名素人演員。（捷傑電影提供）

入選今年台北電影節「國際新導演競賽」之作《呼叫愛美子》（Amiko）昨（25日）於台北中山堂搶先進行全台首映，吸引大批影迷及影評人出席觀影，除了締造全場座無虛席的盛況，更是邀請到去年以《哈勇家》拿下金馬獎「最佳導演」獎項的陳潔瑤導演與電影《呼叫愛美子》導演森井勇佑進行映後座談，向影迷談論製作電影中的各種歷程。

該片改編自日本三大純文學獎滿貫王今村夏子的同名小說，以女孩「愛美子」觀看世界的獨特眼光鋪成敘事，以純樸靈動又溫暖的基調，闡述幽微細密的成長心事。導演森井勇佑表示：「小說裡的世界觀與我自己所想像的、所認為的世界觀兩者很類似，因此我認為如果能把這本小說拍成電影的話，就可以把我的想法呈現在作品當中。」

除了豐富動人的劇情之外，卡司陣容更是邀來尾野真千子、井浦新共演夫妻，女主角則由「素人演員」大澤一菜從數百人海選中脫穎而出。對於大澤一菜首次登上大銀幕驚艷表現，台灣觀眾大讚：「讓電影作品『活起來』。」而導演森井勇佑也同時表示：「在數百人之中挑出大澤一菜太，是因為她的『眼神』十分真摯！在拍攝過程中除了向她說明了走位的動線之外，並沒有特別限制她的表現；聽到大家都讚揚她的演技，我只能說她是一名貨真價實的『天才型』演員啦！」

導演陳潔瑤表示：「我與森井導演有許多相似的經歷，我們都是從電影學院畢業後從進入劇組耕耘，從基層慢慢累積出拍攝自己長片作品的養分；除此之外，我們都挑選素人演員進行拍攝，因此對《呼叫愛美子》十分有共鳴。」

《呼叫愛美子》講述港口小鎮素樸寧靜，小學生「愛美子」天生鬼靈精，活潑好動還有點怪裡怪氣。一雙靈動的大眼好奇地向世界張望，包括媽媽嘴角附近的痣，還有哥哥浩太禿了一塊的頭頂。一顆赤誠的心讓她無畏向喜歡的同學表白，偶爾也因直來直往戳中他人的脆弱。童年自由透明，面對因流產陷入憂鬱的媽媽、悄悄進入青春期的哥哥，還有老實木訥的爸爸，剛過生日的愛美子，會迎來怎麼樣的夏天？將於8月18日在台上映。