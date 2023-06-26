忽視兒童肥胖問題，恐危及身心健康。小兒科醫師潘妤玟日前分享案例，一名國小三年級的男童因健檢時發現脖子上出現「黑色棘皮症」，體重也超標，讓男童媽媽十分擔心，透過轉介帶孩子到醫院看診，發現男童攝取過多精緻澱粉及油炸食物，9歲小小年紀，已有中度脂肪肝現象。

成大醫院斗六分院小兒科醫師潘妤玟表示，該名男童飲食型態缺乏營養均衡的正餐、精緻澱粉及油炸類食物攝取過多，還有缺乏運動、晚睡等問題，進一步檢查有輕微血脂異常，肝功能輕微上升，血糖及糖化血色素數值雖正常，但胰島素數值偏高，腹部超音波檢查發現有中度脂肪肝。叮囑男童必須注意飲食並且多運動，等到體重控制後，脖子上的黑色棘皮症才會慢慢消失。

潘妤玟醫師指出，黑色棘皮症是胰島素阻抗在皮膚上的臨床表徵，其黑色素沉澱常見於皮膚皺摺處，如脖子背部、腋下及跨下。在兒童內分泌科因「黑色棘皮症」求診孩童，身體質量指數(BMI)往往過重或肥胖。

此外，兒童肥胖不僅會增加日後心血管疾病、糖尿病、慢性疾病的危險，還是性早熟的危險因子，甚至產生較多的心理健康狀況及社交問題。至於兒童體重的控制，不建議過度限制熱量或快速減重，而應根據年齡、BMI及是否有健康風險，同時考量個案及家庭配合度，提供個人化的制定體重控制的方針及目標。

潘妤玟醫師表示，像在飲食部分，應盡量定時定量且飲食均衡，減少高熱量食物、外食及速食，可以搭配營養師諮詢，提供每日熱量建議及飲食代換等原則；運動部分，建議每週至少3次，每次30-60分鐘以上，每日靜態螢幕時間小於2小時；同時要有充足的睡眠時間，每天至少8-10小時。此外，全家人應一起參與生活型態介入治療。

潘妤玟醫師提醒，兒童肥胖比例逐漸上升，且肥胖會造成病童短期及長期的健康影響，因此肥胖防治應從兒童時期做起，若出現黑色棘皮症或學校健康檢查發現體重超過標準，應至兒童內分泌科就診接受評估，以及接受營養師諮詢。