民進黨台北市議員許淑華日前接到松山國小家長會長陳情，發現校園的冷氣常常故障，請廠商檢修才找出原因，許淑華邀集停管處、自來水處到松山國小辦理現勘，協助供水管線恢復運作，也讓小朋友可以在越來越炎熱的天氣裡，也能舒適地好好學習上課！

民進黨台北市議員許淑華在臉書表示，政府推動「班班有冷氣」，讓每個國小小朋友可以在更舒適的環境上課學習，不過有時候實際落實面也會遇到一些障礙需要排除。

許淑華指出，先前她的辦公室接獲松山國小家長會長陳情，發現校園的冷氣常常故障，可能是管線出現問題，讓小朋友沒有冷氣可以吹。

後來請廠商檢修才找出原因，原來是委外的地下停車場之前水費暴增，可能在查漏過程中截斷整個供水管線，導致冷氣運轉需要的冷卻水管線也受到影響。

許淑華於是邀集停管處、自來水處到松山國小辦理現勘，協助供水管線恢復運作，讓小朋友可以在越來越炎熱的天氣裡，也能舒適地好好學習上課！