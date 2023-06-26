陸軍10軍團2名同寢室的陳姓士官今天在寢室昏迷，經送醫急救不治，現場留有1份遺書。台中地檢署檢察官會同法醫師相驗後，認定33歲陳男因一氧化炭中毒身亡，家屬對死因無意見；但29歲陳男家屬則認為是遭「連累枉死」，控告室友涉嫌殺人，檢方將擇期解剖，釐清死因。

陸軍10軍團今天早上點名時，33歲及29歲兩名同寢室陳姓士官集合未到，幹部發現兩人於寢室內昏迷，緊急施以心肺復甦術急救，並通報消防隊救護車送醫宣告不治。據了解，現場發現33歲陳男留有一份遺書。十軍團表示，全案已報請檢察官指揮偵辦。

台中地檢署檢察官進行相驗，認定33歲陳男因一氧化碳身亡，家屬對於死因沒有意見；但29歲陳男家屬則認為是遭「連累枉死」，控告室友涉殺人罪嫌。

檢察官調閱營區相關監視影像及兩人手機，並訊問相關人員，勘驗營區，決定擇日進行解剖，釐清死因。

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