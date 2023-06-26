警方在任嫌身上發現三級毒品K他命11包（總毛重25公克）、毒品咖啡包40包（總毛重190公克）、iphone手機1支等相關證物。（翻攝畫面）

金山警在網路上發現「料老大冷飲店端午佳節全面加量不加價，5000/3000/2000消費滿萬送千優惠持續中」等可疑訊息，毒販假用端午節飲料促銷，實際作為販毒噱頭。（翻攝畫面）

販毒成員利用通訊軟體「FaceTime」發送三級毒品K他命咖啡包的販毒資訊，金山警分局偵查隊網路巡邏發現，歷經長期蒐證及剖析毒販術語，掌握販毒成員習性，得知23歲任姓毒販將於昨（25）日外出送貨，警方馬上動身前往桃園中壢區釣蝦場埋伏並喬裝釣客，現場查獲任嫌，訊後以違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

金山警在網路上發現「料老大冷飲店端午佳節全面加量不加價，5000/3000/2000消費滿萬送千優惠持續中」等可疑訊息，毒販假用端午節飲料促銷，實際作為販毒噱頭，警方於昨日19時前往桃園中壢區一處釣蝦場內喬裝成釣客，暗中觀察，埋伏發現停車場一名任姓男子形跡可疑，警方使一眼色，該嫌即認定買家出現，並當場要求快點交易，待警員表明身分後，任嫌一時不知所措並開始胡言亂語，警方在任嫌身上發現三級毒品K他命11包（總毛重25公克）、毒品咖啡包40包（總毛重190公克）、iphone手機1支等相關證物，任嫌辯稱僅為運毒司機，接受指令派送毒品予不特定人吸食，網路訊息的5000/3000/2000，是指毒品大、中、小包的價碼，每賣出1包可以抽取1成利潤，每月約能獲利7至8萬。

金山警分局表示，暑假將至，販毒集團蠢蠢欲動，意圖爭搶青少年毒品市場以謀取不法利益，警方將持續強化情資蒐集，針對可疑網路消息加強查緝，溯源打擊販毒集團，保護青少年的健康與安全。

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