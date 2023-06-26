竹北市氣爆案受災的帝王至尊社區災損賠償問題，縣府26日晚在文化社區活動中心由副縣長主持第2次協調會，住戶代表提出提高住宿補償金、補償管理費等多項訴求，大多達成共識，陳見賢承諾在2週內完成房屋主結構鑑定，確保安全無虞，讓住戶平安回家。

社區主委彭梓銨說，這次協調會主要是協調住戶在外的住宿補償金，最大訴求就是建築物結構及水、電、瓦斯問題，希望縣府和新竹瓦斯公司檢測房屋和大樓有沒有異常，該補強就補強，提出證明大樓結構沒問題、需有技師蓋章的鑑定報告，水、電及瓦斯也希望瓦斯公司盡速協助完成恢復，讓住戶能盡快回到住家。

彭梓銨指協調會要求損壞的公設要緊快修繕完成，財損部分會一一向瓦斯公司索賠，金額不方便透露，都有做會議紀錄，相信縣府會公布。他最在意的外甥陳姓少年受傷和復健部份，陳見賢承諾縣府絕對會負責。

住戶代表蔡小姐表示，住戶25日提出的訴求經協調，得到一些回應及說法，也都得到理想進度，瓦斯公司目前每3天都會更新進度，也會陸續提供更大協助。至於訴求部分內容還需要與其他住戶開會後取得共識，因此不便多做回應，但還拜託媒體幫忙監督，希望縣府及瓦斯公司能讓住戶在最短的時間內回到家園

陳見賢表示，房屋主結構會要求在2週內完成鑑定，請技師公會全力協助，確定安全無虞才會讓住戶們回家，住戶在協調會提出的問題，縣長楊文科已指示從速從寬處理，經過溝通後也得善意的回應，縣府會盡最大的努力，儘早讓社區的鄉親長輩回到家園。