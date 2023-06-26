烏克蘭飛行員終於開始學習如何操作F-16，這是丹麥幫助的。丹麥政府週一表示，烏克蘭飛行員已經抵達哥本哈根，他們將開始進行F-16戰鬥機的訓練，為了配合這些外國學員在學成後可以直接駕機回國，丹麥也將F-16的退役時間提前兩年。

防衛部落格(Defesne Blog)報導，丹麥代國防部長波爾森 (Troels Lund Poulsen) 表示，接替的F-35戰機將提前在2025年投入戰備工作，如此就可以提供至少1個中隊的F-16給烏克蘭。

波爾森表示，烏克蘭飛行員必須接受6至8個月的培訓課程，並通過嚴格的測試後，F-16才能交給他們。「但這並不意味著，我們不能提前做出決定。我們可以提前規劃F-16的轉移工作。」

這是烏克蘭獲得F-16的重大進展，在此之前，華盛頓內部就烏克蘭部署 F-16 戰鬥機，一直持續了數個月的內辯論，主要爭執點都是F-16是否會升高戰爭的情勢，特別是F-16具備跨國境打擊俄羅斯領土的能力。不過這類的辯論已經進入尾聲，北約各國已有完整的共識，美國再阻礙就不合適了。