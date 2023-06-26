近期隨著炎亞綸風波爆發，由男星炎亞綸、吳尊、汪東城、辰亦儒等人組成的「飛輪海」也屢屢成為討論的話題，在社群上掀起不小的聲浪。對此，有網友挖出辰亦儒過往曾男扮女裝參加美少女大賽的故事，意外引發話題。

近期，有不少網友挖出男團「飛輪海」過往發生的種種故事，舉凡「家庭背景」、「隊友相處互動」、「顏值排序」等，累積不少討論話題。其中，近日有人在微博上曬出辰亦儒過往曾經換穿女子高中生制服，戴上假髮，參加美少女比賽的奇葩往事，在社群上引發討論。

從相關的畫面中可見，雖然因年代久遠，照片清晰度不佳，但仍可從中看出他的精緻五官在假髮以及高中制服的偽裝下，散發出女性獨有的清純魅力，即便扮成女生也看不出有絲毫的違和感，不外乎他能在選美比賽中有闖入前十的佳績。

相關內容也在微博上引發熱議，還有博主寫下：「我天，這是辰亦儒？我差點看成大S了，看來辰亦儒是一位名副其實的大美人兒，這麼優秀的嗎？」等字句。此外，也有網友爭相留言指出：「感覺很離譜的事竟然是真的」、「實在是太好看了」、「現在每次看到男性角色在美少女／校花比賽中拔得頭籌的情節，都會想到辰亦儒。」