義務兵役恢復1年，國防部與教育部推出就學「3+1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，首批適用對象為94年次以後出生役男，今年9月進入大學後即適用該方案。對此，前立委沈富雄26日就表示，「大家同意當一年兵，但要有方案，寧可把國一到高三把它併成五年，國一到高三，六年壓縮到五年的空間比較大」，引發討論。

沈富雄26日在政論節目《今天誰來沛》中表示，「這個政策很奇怪，毛病非常大，女孩子就不一樣了，甚至還有很多科系，尤其理工的」，沈富雄更提到，「我唸醫科的學分的時候，一學期24學分，我們實習課程，四個小時的實習課程，才一學分，通通加起來還有24學分，一週課程表排得滿滿的，還要壓縮到三年？一個大學生要成長的空間不是只有把學分修完就算了，還有三年完之後要去當兵，又把他跟就業拉扯開了，要反對嗎？當然反對」。

沈富雄也說，「但反對有兩個前提，可以說我國民黨執政，台海和平、不再打仗，所以我義務役沒有了，但這個爭議會多一點，而且要一點時間，也牽涉到兩岸的關係」，沈富雄更說，「另外一個就是大家同意當一年兵，但要有方案，寧可把國一到高三把它併成五年，日本人在台灣的時候，中學是四年，我覺得國一到高三，六年壓縮到五年的空間比較大」。

最後沈富雄更說，「然後在第六年的時候，不管男女，都去服國防役，不一定要學刺槍術，可以學救護、地方治安、操作現代武器，都可以，但國民黨就要立一個大原則，就是不允許中共登陸台灣」。