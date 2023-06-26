許多人都會利用特休假休息，不過有時可能因為有私事而動用特休假。一位台南市老闆近日發現同事請了特休假，一問之下發現是要去外交部辦理護照更新，忍不住抱怨公家機關六日不上班的規定，影響很多正常上下班的族群，因此喊話「麻煩公家機關六日營業謝謝」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文指出，身為老闆的他近日收到公司同仁申請特休，一問之下得知，對方為了順利出國，特別請了特休假要到外交部進行護照更新，讓他感到非常難過，決定讓同仁把該日當作事假，不扣全勤獎金，希望對方好好把特休用在出國假期、玩得開心一點；原PO感嘆，公家機關、銀行六日不營業，導致不少勞工必須申請特休處理事情，不能好好放鬆，「為什麼六日不營業呢？難道不知道這樣影響很多正常上下班的人嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我也覺得該六日營業，禮拜一休」、「台中的圖書館就是六日營業，禮拜一休」、「以前想過很多次了，人民的公僕，結果禮拜六日都在休假，到底怎麼服務人民…」；不過也有人反對，「加徵100%稅額來付薪水啊，還是你要公務員免費上班做功德？」、「台灣公務員就是對刁民太好，一堆刁民死老人」、「公務員基層薪水已經夠少了你還要這樣刁難他們喔，真慘」。

另外還有不少網友指出，應該是原PO公司薪水給太少，同仁才沒特別花錢找代辦處理，「連代辦都找不起，出啥國？」、「有個東西叫代辦」、「代辦很難膩，莫名其妙的台灣鯛」、「問題是薪水太低吧？捨不得請人代辦…」、「你幫他加薪請旅行社代辦就好了呀」、「不想請就花錢請人代辦啊」。