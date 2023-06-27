印度總理莫迪上週訪問美國，受到高規格接待，並捧回許多大禮，特別是在國防與科技方面。美國釋出的善意是否能讓印度鬆動不結盟思維，成為在印度太平洋區域的堅實盟友？

莫迪（Narendra Modi）21日至23日訪美進行國是訪問，22日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）舉行高層對話，傍晚接受國宴招待。從電視轉播中可見，白宮為莫迪鋪了紅地毯，拜登與莫迪熱情相擁、親切交談。

兩國還宣布了多項重大國防與科技合作案，印度外交部形容，莫迪此行是「形式」與「實質成果」兼收。

在科技方面，美國將透過美光科技（Micron Technology Inc.）、應用材料（Applied Materials）以及科林研發（Lam Research）等公司前往投資，協助印度打造朝思暮想的半導體生態系。

在國防方面，美國將與印度推進「國防產業合作路線圖」，實質作為包括透過技術轉移共同生產戰機引擎，以及出售31架MQ-9B「掠奪者」（Predator）攻擊無人機，助印度提升防衛能力。

從這些合作案來看，美國已給予印度「盟友」級的待遇，但印度基於不結盟思維，一直視美國為「夥伴」，而非「盟友」。印度的立場未來是否會鬆動，進而靠向美國及西方陣營，是外界後續關注的焦點。

莫迪訪美，兩國發布了一份聯合聲明，其中「夥伴」（partners）和「夥伴關係」（partnership）兩詞一共出現了40多次，仍未見「盟友」一詞。

在不結盟思維之下，印度在國際事務上向來是力求不選邊，在多極化的世界中游走各方，謀求自身利益最大化。以俄烏戰爭為例，印度迄今未曾公開譴責俄羅斯，也不參與西方陣營的制裁，且持續向俄羅斯採購石油。

多位歐洲領袖對此不以為然，但華府官員則表示理解印度的決定。此外，印度向俄羅斯購買S-400防空飛彈系統，也沒有遭到美國制裁。

僅管美國態度包容，但印度許多民眾仍對美國缺乏信任，這可追溯於美國早年屢屢抨擊印度的人權情況、核試爆，加上美國對巴基斯坦的持續提供軍事援助。

印美兩國早時互無好感，但近年來能夠漸行漸近，主要是因為雙方面對共同的威脅-中國，而聯手抗中符合雙方的共同利益。

自2016年起，印美兩國陸續簽署後勤交流備忘錄（LEMOA）、通訊相容與安全協定（COMCASA）和地理空間基本交流與合作協定（BECA）。此外，兩國也定期舉辦「2加2」對話，舉辦聯合軍事演習的頻率也愈來愈高。

評論人士認為，只要印美在共同利益上有交集，夥伴關係就會延續下去；而對美國而言，或許只要雙邊關係能持續深化，印度在印度太平洋戰略上能有符合期待的貢獻，是「盟友」還是「夥伴」，並不是那麼重要。（編輯：高照芬）1120626