兆豐銀行今（26）日宣布，與供奉全東南亞最高關公神像的桃園威天宮合作，發行全台第一張「關聖帝君認同卡」，兆豐銀行總經理胡光華預估，在全台信眾支持下，首年發卡量就有機會能突破萬卡。

兆豐銀表示，由於宗教信用卡本身除了支付功能外，清一色都有公益捐款的功能，提撥幅度約從0.25％到1％不等，加上年度消費滿額都能獲得一整年的免費點燈，讓信徒能省去現場排隊的麻煩，因此民眾辦卡後的忠誠度通常高於一般信用卡，加上卡面往往是神明像，又都有過爐加持的平安符功能，也因此宗教卡通常辦了就幾乎不可能剪卡，有效卡率往往可以高達八成以上，也因此成為市場上剪卡率跟呆卡率都最低的信用卡。

兆豐此次合作發卡的威天宮，去年遭遇祝融之災，大殿幾乎全毀，唯獨一牆之隔從山西引靈來台的關聖帝君祖靈卻奇蹟毫髮無傷，連在大殿內純青銅打造的關公像甚至在大火過後臉部變成紅色，因此浴火重生後吸引了更多香客與藝人、甚至連科技大咖都前往參拜，目前已有超過5萬名信眾點燈，捐贈香油錢人數更是超過10萬人之多。

為了慶祝台灣第一張關公卡發行，兆豐銀行不僅將提撥一般消費0.25％捐贈予「社團法人中華關聖帝君文化交流協會」用做公益、捐款單筆滿萬元還會贈送金銀錢母套組，新戶辦卡首刷滿3千元還能獲得市價600元財神燈、年消滿6萬再送光明燈，宮內祈福點燈及購買結緣商品也可享9折與紅利2倍送（相當於25元2點），再加上免費道路救援、機場周邊免費停車及2千萬元旅平險的保障，最特別的是，每張卡片不僅過爐祈福，還特別經過誦經加持，張張卡片都如同平安符，讓持卡人隨身攜帶都感受關聖帝君的庇佑。