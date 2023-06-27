東森集團看準直播電商趨勢，整合旗下新媒體ETtoday新聞雲及東森購物新零售包括線上線下集團資源，2023年全面啟動「千萬直播主造星計劃」，並與多位頭部直播主攜手合作，啟動直播電商，今年以來業績已突破5億元！東森集團總裁王令麟今（26）晚邀集星、港、台三地人氣直播主，在台中七期「東森麗格薈」舉辦慶功宴。

今晚包括新加坡、馬來西亞Style Crew公司直播天王「賣魚哥王雷」、新加坡直播小天王「賣魚仔」，台灣直播天王「王三郎」、嬰幼直播天后「柒柒花媽」、美妝時尚直播天后「人妻妹紙Miya」等超過50位網紅直播主到場，並邀請綜藝天王吳宗憲、綜藝鬼才沈玉琳、啦啦隊女神林襄簽下年度合作，加上業界第一的直播平台「就醬播」樂播科技執行長鄭凱陽也與東森合作。

王令麟表示，直播電商已是世界趨勢，東森看到大陸、香港與東南亞網路直播已經創造銷售風潮，而台灣直播電商市場也在快速成長，今年是東森進軍直播電商元年，東森整合新媒體及新零售兩大資源，加上「東森嚴選」的品質精神，要為網路直播市場打造一個最好的平台。

「一個人可以走很快，但一群人可以走很遠、走很久」，王令麟表示，東森集團將成立「網紅學院」，幫助更多年輕人成功打入網路直播市場，東森也將把台灣的產品透過直播跨境合作，銷售到海外、東南亞，把直播主、台灣供應商，一起帶往寬廣的海外市場。

東森集團直播電商執行長王世均表示，東森從去年底開始發展直播，短短半年已創造破5億元的業績，今年業績目標20億元，2024年目標挑戰百億、2027年目標挑戰300億元！