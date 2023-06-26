中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅26日在北京會見美中關係全國委員會董事會主席雅各布、副主席格林伯格以及會長歐倫斯等一行人。他表示，美方應切實尊重中方的正當發展權利，恪守一個中國原則，維護中美關係的政治基礎，以實際行動落實兩國元首峇里島共識，兌現美方多次作出的承諾，同中方相向而行，推動中美關係穩下來，好起來。

雅各布等人表示，美中彼此依存，脫鉤不可行。美中關係全國委員會支持兩國暢通各領域溝通管道，將繼續致力於促進雙方坦誠對話交流，推動美中關係朝著積極方向發展。

會面時王毅表示，大陸國家習近平指出，中美關係的基礎在民間，始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。美中關係全國委員會長期以來為促進兩國人民相互瞭解發揮了建設性作用。當前形勢下，希望委員會繼續做中美關係止跌企穩的推動者、友好交流的促進者、互利合作真實故事的傳播者。

王毅強調，中美關係面臨困難的根源在於美方對華認知和對華定位出現了嚴重偏差，進而採取了一系列錯誤的對華舉措。這不符合時代發展進步的潮流，也與國際社會的期待背道而馳。中方對美政策保持著連續性、穩定性，始終遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則。