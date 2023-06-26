警方調查發現，吳姓犯嫌先前因將個人帳戶借予他人使用而觸犯洗錢防制法遭通緝犯，警方當場將其逮捕，並解送士林地檢署歸案。（翻攝畫面）

台北市1名吳姓貨車司機，日前因為開車未攜安全帶及開車手持香菸，遭內湖分局巡邏警員發現上前攔查，發現他竟是名通緝犯，當場將其逮捕，並解送士林地檢署歸案。

警方表示，內湖分局康樂派出所巡佐曾建豐於日前擔服巡邏勤務，巡經康樂街時發現一自小貨車駕駛未繫安全帶，並且手持香菸，行跡可疑，遂命其停靠路旁，並上前盤查。

警方調查發現，吳姓犯嫌先前因將個人帳戶借予他人使用而觸法，案件經法院審理開庭後，已判決確定，但因遲未收到繳納罰金之通知，經警方告知後吳嫌才知道自己除了交通違規外，居然還遭到通緝，員警現場確認吳嫌為洗錢防制法之通緝犯後，當場將其逮捕，並解送士林地檢署歸案。

內湖分局呼籲，民眾如因案遭提告、起訴或判刑，應依地檢署或法院通知於期限內到案，切勿心存僥倖，法網恢恢，亦持續維護轄內治安，全力打擊不法，淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。