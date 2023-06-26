台北市1名吳姓貨車司機，日前因為開車未攜安全帶及開車手持香菸，遭內湖分局巡邏警員發現上前攔查，發現他竟是名通緝犯，當場將其逮捕，並解送士林地檢署歸案。
警方表示，內湖分局康樂派出所巡佐曾建豐於日前擔服巡邏勤務，巡經康樂街時發現一自小貨車駕駛未繫安全帶，並且手持香菸，行跡可疑，遂命其停靠路旁，並上前盤查。
警方調查發現，吳姓犯嫌先前因將個人帳戶借予他人使用而觸法，案件經法院審理開庭後，已判決確定，但因遲未收到繳納罰金之通知，經警方告知後吳嫌才知道自己除了交通違規外，居然還遭到通緝，員警現場確認吳嫌為洗錢防制法之通緝犯後，當場將其逮捕，並解送士林地檢署歸案。
內湖分局呼籲，民眾如因案遭提告、起訴或判刑，應依地檢署或法院通知於期限內到案，切勿心存僥倖，法網恢恢，亦持續維護轄內治安，全力打擊不法，淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。
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