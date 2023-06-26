Me too事件狂燒，各界都有不少人出面指控性騷擾慣犯，演藝圈中藝人許傑輝、宥勝、NONO、黃子佼都陸續被爆料，幾人也都道歉，許傑輝已退出娛樂圈，NONO也宣布停止演藝工作，黃子佼則情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，孟耿如代他在大眾面前道歉，而孟耿如的乾媽周丹薇透露乾女兒私下對話。

女星周丹薇曾在《我可能不會愛你》中飾演男主角陳柏霖和孟耿如的媽媽，戲外她和孟耿如一見如故，因此認孟耿如當乾女兒，據《三立新聞網》報導，女星周丹薇透露最近有傳訊給孟耿如要她加油，孟耿如則堅強回「我會」。19日黃子佼被控性騷擾後拍攝影片道歉，並首次露出禿頭模樣，表示已經禿了很久，坦言10歲目睹母親和小王上床，因此產生童年陰影，黃子佼說：「我道歉，辜負很多人的信任跟期待，我也是坐立難安，心裡過不去，我沒有要辯解，也知道自己很難去掩蓋甚麼」。

黃子佼「毀滅式爆料」後驚傳送醫 妻子孟耿如首露面哽咽發聲：一起面對彌補曾經犯的錯誤

黃子佼上傳影片後傳出受傷送醫，孟耿如則代黃子佼道歉「很多狀況我也在努力釐清當中 ，認識佼之後他很努力給大家正面能量，以前的事情還需要更多的時間和空間來釐清」，也強調「發生什麼事情都會一起面對、一起彌補可能曾經犯過的錯誤 」，在黃子佼最艱難的時刻依舊站在他身邊，網友撻伐之餘也不免感嘆黃子佼娶了個好老婆。

孟耿如19日代黃子佼向外界道歉，神情有些憔悴。（圖／中時資料照）

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