民眾黨主席、總統參選人柯文哲日前拋出重啟服貿議題，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜也跟著談重啟服貿，讓兩岸回歸經貿、教育、文化、經濟等合作，引發熱議。前立委郭正亮26日在《新聞大白話》節目質疑，紐西蘭7月15日開CPTPP執委會讓各國遞申請案，台灣要不要遞件？台灣很多農漁業者對越南茶葉、蛤蜊等產品要進口台灣非常憂慮，民進黨政府今年是不是不敢玩貿易議題？因為怕傷害中南部農漁業的選民。

「民進黨因為柯文哲說要重啟服貿，就開始攻防這個議題，我今天也看到蘇貞昌寫了臉書。」郭正亮質疑，民進黨會不會進入了人家的坑裡面？今年4月陸委會主委邱太三為了向對岸表達善意，還說希望對岸能夠排除障礙，讓兩岸的服貿、貨貿談判可以繼續往前走。現在綠營一大堆人出來批柯文哲要重啟服貿，是不是打到你自己人？蘇貞昌出來批服貿，用的是2014當年全部的語言，但現在已經完全是不一樣的局面了！

郭正亮提到，如果你這麼擔心中國大陸用各種機會，用兩岸的經貿來影響台灣，那王定宇可以第一個跳出來要求把ECFA停掉？而且蔡英文執政後對香港、大陸的貿易依賴度，持續超過馬英九時代，你每年從陸、港賺了多少順差？民進黨要不要面對這些問題？你在批服貿貨貿同時，不只維持了ECFA，而且CPTPP你有在推嗎？紐西蘭7月15日就要召開CPTPP的執委會，要各國來遞申請案，中國大陸商務部已經公開表示要遞案了。

「請問台灣要不要遞件？為什麼王美花都沒聲音呢？關鍵時刻耶！」郭正亮指出，行政院長陳建仁也沒有聲音，請問7月15日台灣對CPTPP的立場是什麼？表態一下好不好？你有在做各行各業的意見蒐集整合嗎？且不要講整套的法令有沒有送到立法院審查，據了解我們台灣有很多農漁業者，對越南的產品要進口台灣非常憂慮。越南茶葉是不是要開放？越南蛤蜊要不要開放？要不要講一下？都沒有任何訊息！

郭正亮強調，所以你今年是不是不敢玩這個議題？那就是又騙了大家一次！民進黨政府不敢提是不是？因為怕傷害中南部農漁業的選民！蔡英文講的，萊豬讓它進來，我們CPTPP就可以搞定了？結果現在是你自己沒有在積極提案？這要說明一下吧？如果真的要來搞兩岸的貿易問題、CPTPP的問題，「民進黨真的被人家攻到不知道躲到哪邊去了！你等著看好了！」