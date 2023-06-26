國防部長邱國正日前表示，若有航空實體進入我12浬領空領海，我們就要射擊。而在24日上午中國大陸解放軍派出殲10、殲16等各型機19架次擾台，其中有8架次越過台海中線並抵近24浬線。對此，前大使介文汲26日就表示，「前一陣子，蔡英文他們公佈的自衛反擊權，前線官兵碰到這種狀況的時候要回報，然後由兩個人來決定，一個是邱國正、一個是參謀總長，兩岸要不要打仗就看他了」，引發討論。

介文汲26日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個是邱國正的責任，因為我們前一陣子，蔡英文他們公佈的自衛反擊權，前線官兵碰到這種狀況的時候要回報，然後由兩個人來決定，一個是邱國正、一個是參謀總長，到時候會不會下這個命令，不知道，反正是邱國正這個人要做這決定，除非他推給蔡英文，兩岸要不要打仗就看他了」。

介文汲更說，「現在共機這樣逼近24海里，基本上可以說蔡英文政府已經整個躺平了，民進黨蔡英文他們這一夥人基本上敢挑戰，但不敢打仗，因為一打仗什麼官、榮華富貴都沒了，台灣老百姓就會跟他們算帳，實際行動上就是懦夫的行為」，介文汲更強調，「解放軍會步步進逼」。

最後介文汲更說，「我現在不太了解，中國大陸的軍機飛離台灣這麼近，我們有沒有戰鬥機飛上去？以前是大陸的戰鬥機超過中線左右，我們的基地馬上就要升空了，後來就說我們飛行員的飛行時數太多，再來是飛機不夠，折舊率太高，結果現在中國大陸飛到24海浬我們卻都不動」。