告五人在簽唱會上賣力開唱。（相信音樂提供）

告五人《帶你飛》北中南簽唱會昨天來到第一站台中場，吸引上千歌迷參加。（相信音樂提供）

告五人《帶你飛》巡迴簽唱會昨（25日）正式開跑，首站台中廣三SOGO百貨外擠滿上千位歌迷，告五人接連獻唱〈你所到之處（就下雨）〉、〈一念之間〉、〈帶你飛〉與〈我想要佔據你〉，表示有一陣子沒有近距離跟大家碰面，今天比唱小巨蛋還要緊張，喊話：「今天不簽完不離開台中，反正回宜蘭也需要時間，不如陪大家久一點，謝謝你們假期還來看我們，也謝謝遠道而來的歌迷，要繼續跟我們四處飛。」

簽唱會正好遇上端午連假，犬青分享自己幾乎三餐都吃肉粽，有很多阿嬤的愛，也笑說應該很多人都是這樣吧，雲安聽了急忙關心歌迷朋友的腸胃健康，同時也呼籲大家在大熱天記得多多補充水分。

看到現場有非常多年輕的歌迷，還有很多家長陪同來的小歌迷們，告五人也對爸爸媽媽們喊話：「告五人不只很關心歌迷的健康，樂團的歌也富含教育意義，像是『撞到人要說對不起』。」逗得歌迷們好開心；現場還有一對父女檔，父親特地來謝謝告五人的歌曲陪伴女兒，也來分享她如願考上第一志願，告五人以碰拳取代握手為她喝采。

告五人近期演出滿檔，為體恤在工作中度過生日的雲安，特別準備「告五豬」生日蛋糕，邀請上千歌迷一起獻唱生日快樂歌，調皮的犬青也用諧音與歌迷一起「豬」雲安生日快樂，讓雲安哭笑不得，笑說：「真的沒有想到會有慶生環節，很開心獲得這麼多的祝福，期待告五人能夠『帶你飛』到更多更有趣的宇宙。」

準備許願時，因為現場風太大，還被犬青貼心提醒要許快一點，怕蠟燭熄滅，雲安許下：「祝福大家身體健康，每個人都可以找到自己所想，祝福我們都能記得生活中、生命中發生的每一刻。」告五人《帶你飛》專輯簽唱會7月2日在台北華山劇場戶外廣場，7月16日再到高雄漢神巨蛋百貨廣場與歌迷近距離寵粉互動。