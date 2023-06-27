「福容徠旅高雄」與IKEA合作，以鯊魚和北歐風格打造主題房，此為經典鯊鯊房。（福容徠旅提供／陳韻萍台北傳真）

「TAVLA」繪畫主題房的發想，是以博物館做為設計主題，房內氛圍寧靜沉著。（福容徠旅提供／陳韻萍台北傳真）

「STUGA」小屋房型以藍紅黃三原色為基底堆疊，展現北歐的活力風格。（福容徠旅提供／陳韻萍台北傳真）

「NATUR」自然主題房，以大地色為設計主調，讓旅客下意識地被空間療癒。（福容徠旅提供／陳韻萍台北傳真）

「福容徠旅高雄」試營運期間，4588元起即可入住；IKEA主題房前100名入住者加贈IKEA鯊鯊購物袋。（福容徠旅提供／陳韻萍台北傳真）

高雄近幾年因為港埠旅運中心、高雄展覽館等硬體建設相繼落成，加上國際級的藝文活動與娛樂展演接力登場，吸引不少人潮與錢潮。暑假將屆，「福容大飯店」以全新輕旅品牌「福容徠旅」搶攻疫後暑期檔，「福容徠旅」首館就設點在高雄前金區，業者祭出全球唯一的IKEA鯊魚房誘客，9月底前，官網預定每間主題房4588元起即可入住，最多可省近萬元。

全台北中南東共有15家連鎖飯店的「福容大飯店」，近期推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，以年輕、時尚、創新、環保為訴求，主攻20到35歲的年輕客群。新品牌首館插旗高雄，福容大飯店傳媒行銷經理孫莙喻透露：「國旅市場向來是南高於北，首館選擇高雄是看好港都演唱會商機，加上半導體廊帶效應，預計年底前，福容徠旅高雄館可達60％的住房率。」即日起新飯店開始接受預訂，預計7月1日迎客。

「福容徠旅高雄」全館共136間房，有一般房型和17間主題房，業者特別與全球知名的居家品牌IKEA合作，以經典鯊魚和北歐風格為核心，打造繪畫、小屋、自然和藍鯊4大主題風格房，對於40歲以下的年輕父母來說，這樣的主題房型頗具吸引力，也適合閨密來趟城市微旅行。

飯店的必拍夯點首推15樓的網紅打卡牆，由IKEA設計的主題樓層，一出電梯即可看到以鵝黃色為底牆的梯廳，充分展現北歐風格的活潑感。牆上以木條箱當櫃子，擺飾著綠色植栽，還有一隻穿著飯店制服的鯊魚玩偶，饒富趣味，也凸顯品牌的新潮時尚質感。

4種主題房型皆以瑞典文命名，每種主題都充滿特色，負責該專案的IKEA北亞區品類經理錢泓杉表示：「繪畫TAVLA的發想是以博物館做為設計主題。房間內的氛圍以寧靜沉著為主，再搭配IKEA灰黑或帶些微金色調的家具，與房間內的油漆相呼應，也同樣產生出與美術館容易聯想在一起的高級感。房內的氛圍以寧靜沉著為主，是為了讓在空間內的駐足者可輕易地專注於眼前的藝術品。」而「STUGA」(小屋)牆面的IKEA LOGO黃對應到IKEA北歐風格，房間以藍紅黃三原色為基底堆疊，營造出充滿輕快節奏感與活力的空間，旅客猶如步入一幅現代主義的畫中。

另一種「NATUR」(自然)主題房走大地色系，讓待在房內的旅客下意識地就被空間療癒，柔軟的奶茶色布料沙發搭配著藤編扶手椅，亦或是木質的茶几，宛如邀請著入住的旅客休憩停留。而最受矚目的鯊魚主題房，以「BLÅHAJ」藍鯊命名，同時也是IKEA極具代表性的鯊魚填充玩具，在賣場中常見到藍鯊的玩偶或相關設計品，這堪稱全球唯一的IKEA鯊魚房，業者將藍鯊吊掛天花板上自在悠游，一進房彷彿進入海底世界，令人童心大發。

館內除了IKEA主題房，還有多種房型可供選擇，另有健身中心、餐廳、會議室等設施，滿足旅客需求。每間房皆提供迎賓點心，能品嚐到高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉干片、OOHA氣泡飲、Julius Meinl咖啡、Twinings茶包。

「福容徠旅高雄」17間IKEA主題房，9月底前，業者特別推出「徠宜家」試營運專案，原價8000到1萬4000元不等的主題房型，每間4588元起即可入住，僅限官網預定。福容的「享福卡」再享會員折扣，最多可享88折；前100名入住者再加贈IKEA鯊鯊購物袋、香氛片。試營運期間「福容徠旅高雄」的一般房型，不含早餐專案，雙人入住誘人價2599元起。

疫後台灣本土的旅宿業者都紛紛透過拓點來擴展品牌的版圖疆域，年底前，「福容徠旅」將陸續在墾丁、水里、林口開新館；力麗觀光旗下的日月潭力麗溫德姆也預計在第3季開幕，還有高雄老牌的漢來大飯店首度插旗台北，台北漢來大飯店預計在10月開幕，飯店業預料將進入疫後的戰國時代。