海峽兩岸軍事對峙日益緊張。因應大陸圍台操演，澎防部日前執行「鎮疆操演」實彈射擊，持續加強外離島守衛任務，並驗證部隊實戰化訓練成效。CNN更是特別派遣記者飛往澎湖，直擊我國「反空降」演習。對此，退役少將栗正傑26日表示「對中國大陸來說，有兩個地方會先攻佔，一個是澎湖、一個是東沙」，引發討論。

栗正傑26日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我在澎湖當過守備旅旅長，所以我對澎湖非常了解，其實從歷史上面只要澎湖丟掉，台灣就沒了，澎湖其實對台灣來說非常重要，可以說是台灣的前哨站，對解放軍來說可能是跨腳石」，栗正傑更點出，「澎湖現在是易攻難守，因為它的地形非常平坦，所以我們誠心建議國防部，一定要加強澎湖的地方守備跟戰力，因為那個地方是前哨」。

最後栗正傑也提到，「如此一來，我們可以提早十幾浬的預警時間，但對中國大陸來說，有兩個地方會先攻佔，一個是澎湖、一個是東沙，因為東沙是在巴士海峽出海口那邊，可以擋住美軍進入南海，澎湖則是攻佔台灣的進攻路線」。