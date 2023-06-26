美國西德州期油26日盤中上升0.65％，報每桶69.61美元，布蘭特期油勁揚0.76％，報每桶74.41美元。

全球地緣政治不確定性攀升，促使資金湧進避險資產。金價繼上周觸及3個月低點後，26日現貨金價上漲0.55％，報每盎司1,931.85美元，紐約8月期金揚升0.64％，報每盎司1,941.9美元。

俄羅斯盧布兌美元26日早盤一度重挫至87.23盧布兌1美元，創下去年3月以來最低水準，不過之後盧布止跌反彈，上漲0.2％，報84.53盧布。

俄羅斯為全球大型石油生產國，政治動盪可能威脅石油產出。加拿大皇家銀行資本市場分析師克指出，市場擔心俄國總統普丁可能宣布戒嚴，如此一來將影響港口和石油生產設備的人力運作，進而危及石油出口。

瓦格納集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周末發生兵變，拿下俄國南部城市羅斯托夫（Rostov）後，又朝莫斯科挺進。不過在白俄羅斯總統魯卡申柯居中斡旋下，瓦格納同意停止行動，讓事件落幕。

金融市場在事件後並未發生劇烈波動，荷商安智銀行（ING）策略師透納（Chris Turner）指出，市場反應相對平淡或許是因為未來的情勢尚未明朗化。自俄烏交戰後，市場已經經歷一年的強勢美元和高油價。

全球投資人密切關注政變的連漪效應。Sinara投資銀行表示，投資人可能保持小心謹慎一段時間。

普里格津一日兵變可謂普丁掌權數十年來最大的政權挑戰，然而政變對俄烏戰爭的影響仍有待觀察。

瑞穗銀行駐新加坡經濟部門主管法瑞森（Vishnu Varathan）表示，政變顯露出令人無法忽視的缺口和脆弱，毫無疑問將會推升全球地緣政治風險。