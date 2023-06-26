據外媒報導，高通此波裁員主要集中於工程部門，其中約300個職位掛有「工程師」頭銜。即便多次裁減人力，高通依然是聖地亞哥最大的科技公司，目前在當地擁有約1.2萬名員工。

高通近日致力於業務多元化，但智慧型手機銷售下滑（特別是中國大陸市場）仍對於公司業績帶來極大衝擊。財報顯示，高通上季淨利年減42％，智慧型手機晶片銷售大跌17％。