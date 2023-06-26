據外媒報導，高通此波裁員主要集中於工程部門，其中約300個職位掛有「工程師」頭銜。即便多次裁減人力，高通依然是聖地亞哥最大的科技公司，目前在當地擁有約1.2萬名員工。
高通近日致力於業務多元化，但智慧型手機銷售下滑（特別是中國大陸市場）仍對於公司業績帶來極大衝擊。財報顯示，高通上季淨利年減42％，智慧型手機晶片銷售大跌17％。
鑒於智慧型手機銷售持續放緩，手機晶片大廠高通（Qualcomm）近日宣布將裁減聖地亞哥總部415名員工與舊金山灣區84名人力，希望能進一步縮減支出。這是高通繼去年12月與今年3月後再次裁撤總部人力，前兩次合計裁員232人。
據外媒報導，高通此波裁員主要集中於工程部門，其中約300個職位掛有「工程師」頭銜。即便多次裁減人力，高通依然是聖地亞哥最大的科技公司，目前在當地擁有約1.2萬名員工。
高通近日致力於業務多元化，但智慧型手機銷售下滑（特別是中國大陸市場）仍對於公司業績帶來極大衝擊。財報顯示，高通上季淨利年減42％，智慧型手機晶片銷售大跌17％。
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