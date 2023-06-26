周男下午自行走上台北橋，後來跳下又自行游上岸。（警方提供）

浪費社會資源！新北市三重區今（26）日傍晚發生一起墜橋事件，1名33歲周姓男子被目擊從台北橋墜落，警消獲報後趕往現場搜救，沒想到後來周男竟已自行游上岸，還到警局報案對1名劉姓女子（43歲）提告侵佔。

據了解，今日上午9時許，周男與劉女在三重中華路發生糾紛，警方到場後，發現周男情緒十分激動，為保護其人身安全，警方將他帶回派出所，並由救護人員評估強制送醫。

後來周男離開醫院，在下午5時許步行到台北橋上，不久後便墜落，路過民眾趕緊報案。消防人員獲報後派遣人員、船艇到現場打撈搜救，但卻未發現周男身影。不料，周男早已自行游上岸，並到派出所報案，稱家中財物遭劉女侵佔，警方後續依程序受理。

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