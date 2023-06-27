我們經常用塑膠袋、紙袋保存未吃完的麵包，甚至冰進冰箱，不過專家指出，夏天到了，溫度升高，上述這些保存方式可能都還不夠好，容易讓麵包發霉，建議民眾可改用陶瓷容器收納。

英國《每日快報》（Daily Express）報導，夏天到了，麵包在溼熱的環境下更容易腐敗、發霉，許多人喜歡用塑膠袋、紙袋保存吃剩的麵包。

不過專家指出，這些做法在溼熱、溫暖的環境下效果不彰，如果是在一般溫度、濕度的環境下，麵包裝進盒子裡保存就可以了，但當溫度及濕度上升，保存方法就要有些改變。

德國營養專家布倫德爾（Birgit Brendel）表示，空氣流通對麵包保鮮期來說相當重要，而紙袋及塑膠袋無法讓空氣流通，因此應避免在夏天使用。其中塑膠袋會減緩麵包乾掉的速度，但同時也增加袋內累積濕氣、發霉的風險，麵包本身的濕氣蒸發後也更容易殘留在塑膠袋內，成為細菌孳生的溫床。

'I’m a food expert and you’re storing your bread wrong during the hot weather… here’s how to make the most of your loaves'https://t.co/lRiVSPOY5b — The Sun (@TheSun) June 14, 2023

另外，麵包店附贈的紙袋也不是理想的保存工具，因為紙袋容易吸收麵包的濕氣，導致麵包更快乾掉。

那冰進冰箱總可以了吧？不過布倫德爾也不建議，因為可能會破壞麵包的口感與風味。當麵包放進攝氏0度或以下的環境時，麵包溼氣會上升至表皮，爾後蒸發，這個過程會導致麵包的重量及風味改變。

布倫德爾說，陶瓷容器是保存麵包的最佳方式，她說陶瓷是透氣材質，能夠讓空氣及濕氣流通，避免麵包發霉。

另外關於已經切片的麵包，建議切面朝下存放，以延長保鮮期。