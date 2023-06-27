前總統陳水扁25日專訪民進黨台北市議員王世堅，陳表示，台北市長蔣萬安未來一定會選總統。蔣萬安回應，專注眼前事情，就還可以努力的地方，和市府團隊加倍努力。而最近有一份最新的民調指出，對於陳水扁的預言，有76％的民眾「對蔣萬安有好印象」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》26日對於「陳水扁預言蔣萬安未來一定會選總統」進行了網路民調，截至26日23時，已有1.5萬人進行投票，有76％的民眾「對蔣萬安有好印象」、有14％的民眾「對蔣萬安沒有好印象」、有2％的民眾則有「其他意見」、有8％的民眾「沒意見」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「不是因為他帥，而是他有教養，正氣正直的年輕人，不嘻皮笑臉」、「只要做的好，未償不可，民主國家人人有機會有權力」、「他還需要歷練許多年」、「蔣家人不會貪污，將相之後，天祐台灣」、「市長還在努力中」、「現在還太嫩，須磨練7年！」。