在24日上午中國大陸解放軍派出殲-10、殲-16等各型機19架次擾台，其中有8架次越過台海中線並抵近24浬線，對此，退役少將栗正傑26日就表示，「每天中共都到這邊來，大家都習慣了，不曉得事態嚴重性，任憑中共這樣擾台，會不會哪一天中共就進來了」，引發討論。

栗正傑26日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「918事變怎麼發生的？一天之內東北就丟掉了，就是因為那時候張學良不和日軍發生爭戰，他規定所有的東北軍隊，日本軍隊來了，到營區門口都不能開槍」，栗正傑更接著說，「結果日軍就開始在周圍晃動，晃到918那天就突然上了刺刀，衝進營區，一天之內就把張學良的部隊制服了，就是918事變」。

栗正傑更擔憂，「台灣會不會也步上這種後塵？每天中共都到這邊來，大家都習慣了，不曉得事態嚴重性，任憑中共這樣擾台，國軍也沒拿出實際上威嚇共軍的方式，會不會哪一天中共就藉著這種名義進來了，而中共一但要動武，他是不用對台宣戰的，不會站不住腳」。