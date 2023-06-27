農委會主委陳吉仲近日批台東縣長饒慶鈴救鳳梨釋迦出口輸陸是「自貶國格」，25日還發文酸韓國瑜任北農總經理期間「菜土菜金」，讓農民種菜像下賭一樣難預期，引發藍營戰將羅智強怒批無能。前立委郭正亮26日在《新聞大白話》節目指出，台灣熱帶水果本質就不容易賣得很遠，又不像泰國有良好冷藏設施。痛批陳吉仲沒有能力做好事情，為自己狡辯的說詞又不堪一擊，是最無能的政府官員，還會繼續幫賴清德敗票。

「我覺得陳吉仲是在保自己的官位啦！」郭正亮表示，這個跟民進黨不一定有關，民進黨也沒有必要現在去打韓國瑜。陳吉仲當然就是因為鳳梨釋迦這個事情，讓他站不住腳，就是台東人家可以搞定，花了638天，饒慶鈴縣長跟她的相關局處首長，去了大陸多少次做協商。他舉的這兩個例子事實上都是不通的，台灣的農產價格是北農能夠影響的嗎？因素這麼單一嗎？

郭正亮提到，比如說他用韓國瑜當北農總經理，跟翁震炘做比較，兩個人天數差不多，都1200多天。有人就去調查韓國瑜任內，大概發生了22次颱風，翁震炘任內只發生了10次，颱風難道不會影響農產品的數量嗎？所以這個就是吃飽了沒事幹，還在那邊算老帳，不去面對台東現在已經可以賣鳳梨釋迦了，其他縣市要不要努力一下？還有他舉例被人打臉，就說我有賣啊，結果8成是賣到香港。

「這就是台灣水果的本質嘛！」郭正亮指出，因為台灣都是熱帶水果，如果要賣得很遠，就要有很好的冷藏設施，那個要投資。自己去廈門看過，東南亞跟台灣賣去廈門的水果，東南亞、泰國去的水果，人家都是包得非常精美，因為他的設備好，他是上市公司！我們台灣有這樣的公司嗎？所以運遠一點，運到新加坡、運到澳洲，基本上沒有辦法，所以就只能夠就近賣。

郭正亮強調，還有牽涉到當地老百姓的口感，陸、港民眾就是比較習慣接受台灣水果的口味，日本人對釋迦就是沒有辦法，所以在日本釋迦就是賣得不好，鳳梨賣得不錯。要從這些地方來看，相關的出口、冷藏設施，是不是有協助農民來做更新？或者規模太小，去協助人家合併。還發現台鳳的罐頭廠是設在泰國，不是設在台灣。

「所以我覺得陳吉仲就是一塌糊塗！」郭正亮直言，怪不得羅智強會說他是超級無能、叫他下台。陳吉仲今天就再一次展現了他的無能，賴清德還不趁這個機會把陳吉仲換掉？那就是繼續讓他敗你的票，現在還有六個月，以他那張嘴巴，每個月都還會繼續講錯話，「大家等著看吧！他就是中華民國最無能的官員！陳吉仲，這個全台灣都公認的！」吳釗燮那個掉邦交都還有外界因素，這完全是因為你的無能造成農漁民受害！

郭正亮說，你沒有能力做到，為自己狡辯的說詞又不堪一擊，這種官員還不下台，「那賴清德真是恭喜你了！」