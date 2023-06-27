現今不少夫妻都是雙薪家庭，會互相分擔各項開銷。就有一名結婚5年人夫上網抱怨，自己負擔家庭多項開銷，月薪幾乎透支，近期得知老婆一直以來謊報小孩學費，每月多報1萬元開銷也全花光沒存下來，讓他感到心寒。貼文引起討論，更釣出同行質疑老婆不老實，連收入也低報。

一名人夫在Dcard發文表示，自己結婚5年育有1子，當初結婚時老婆沒有什麼存款，所以買房的頭期款跟裝潢金幾乎都是自己支付，老婆是做銀行櫃檯月薪3萬8，曾說孩子上幼稚園「一個月扣補助還要15000元」，認為老婆負擔奶粉尿布、買小孩衣服和自身伙食費就差不多了，因此自己扛下家中的其他開銷。

人夫透露，每月房貸3萬、水電瓦斯5千都是自己擔下，再扣掉伙食費，「我幾乎每個月都是透支」，沒想到最近老婆說溜嘴，原來小孩上幼稚園「一個月平均下來只要4500」，自己過的有一餐沒一餐的，老婆還每個月謊報1萬元開銷，沒做好為家庭犧牲，想要跟老婆討論也被拒絕，讓他感嘆「走入婚姻真的是個錢關」。

貼文引起眾人熱議，「這不是錢關，是人品問題吧」、「這不是錢關啊兄弟⋯看起來是你被你老婆騙？」、「就自私魔人啊，漠視你每個月透支的壓力，自己在那邊爽」、「不過你完全不知道你孩子的學費多少也很扯欸，都沒有互相討論的嗎？」、「有沒有可能她說的金額包含註冊費跟伙食與娃娃車，所以才比較高之類的？」

也有內行人質疑原PO老婆隱瞞收入，「銀行櫃檯做好幾年，一個月薪水不只3萬8吧」、「第一個也是想到做至少4.5年的櫃員薪水沒那麼少，就算民營的也是，看來薪水也被騙了」、「銀行櫃檯絕對不止38000，同情你，各種被騙」、「恕我雞婆，我本身在銀行已經9年，38000應該是月薪，年薪至少70以上」。