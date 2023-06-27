在河內方面抗議大陸船隻在其水域航行後幾星期，美國航空母艦雷根號抵達越南中部的峴港展開訪問，外界認為美國顯然正在深化與越南的關係，圍阻中國大陸的目的似不言而喻。前立委郭正亮26日在《頭條開講》節目指出，雷根號停靠峴港只是敦睦外交，不是聯合演習。越南是社會主義國家，也會簽《南海行為準則》，總理范明正、總書記阮富仲都親中國大陸，不像菲律賓政壇都是親美派，也不可能跟中國做軍事對峙。

「停靠...不是聯合演習啦！就是敦睦性質，軍事外交啊！對不對？」郭正亮表示，並不認為越南跟菲律賓是類似的，因為美國跟菲律賓有共同防禦條約，越南是不可能的，越南是社會主義國家。美國再怎麼樣也不會，或者說越南再怎麼樣也不會，他已經打過那麼久的戰爭了，他再也不會讓一個大國介入越南了。所以覺得愈來愈多國家會像印尼，就是我自己來看哪一個對我有好處，就多邊交往，目前比較在乎還是經貿發展。

郭正亮提到，軍事坦白講，在東南亞週邊如果真的有爭議，那也要透過外交途徑解決，因為即將通過《南海行為準則》，印尼、越南都是其中的簽署國，今年或者明年會過，除了菲律賓之外，絕大多數的東南亞國家都認為說，我們沒有必要跟中國大陸做軍事對峙，因為用外交就可以解決了。所以如果把美國進來東南亞做的動作，至少要從目標非常明顯的聯合演習來看會比較準。如果只是這一種，那個叫敦睦外交。

「那怎麼不提越南總理要去參加夏季達沃斯論壇？」郭正亮指出，而且這個總理范明正是清化省出身的，那是中北部，所以基本上是跟中國大陸比較友好，就是愈北愈友好。目前總書記阮富仲也是比較偏中國大陸的，所以越南目前這個態勢，不可能像菲律賓這樣。

郭正亮強調，因為菲律賓總統小馬可仕家族就是呂宋島的菁英，都是親美的，所以菲律賓現在是卡在一個尷尬的位置。因為杜特蒂是民答那峨出身的，他就是不喜歡那些親美派，坦白說杜特蒂是菲律賓歷史上唯一一個，其他都是親美的，可是他的女兒現在在裡面臥底，所以有點尷尬。