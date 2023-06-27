陳明真、方琦上節目宣傳《搜尋者》。（大愛電視台提供）

大愛電視劇《搜尋者》29日晚間8點即將全球首播，故事描述王淑娟飾演的真實人物黃秀燕，帶領訪視團隊踏遍基隆各個角落搜尋在社會被遺忘的人們，長期提供關懷與照顧。演員陳明真、雷洪、馬力歐、方琦分別到《一袋女王》與《全民星攻略》上通告宣傳《搜尋者》。雷洪、馬力歐與方琦在《一袋女王》分享生活中產生「焦慮」的經驗。

雷洪在《搜尋者》中飾演過氣的黑道老大也有6個太太，跟妻兒之間的情感破裂走上法院。現實生活中，雷洪曾經想接念國中的孩子放學，孩子卻對雷洪說「爸爸你不要來」，因為小孩在學校會被同學問「是雷洪第幾個老婆生的？」雷洪當時覺得同學講話是無心的，但自己感情狀態，讓孩子有被歧視的感覺，這個心結至今雷洪也解不開。

馬力歐在《搜尋者》中飾演被追債帶著女兒躲到山中搭帳蓬住。馬力歐說只要接拍臺語戲劇就會感到焦慮，原本只是客串幾集8點檔卻演到殺青，每次以為客串的角色會因為賭博跑路或編劇「賜死」而要殺青了，卻總是「命硬」撿到錢讓馬力歐重回劇中。購物專家、臺語廣播電台主持人的角色也都找馬力歐演。馬力歐說自己雖然不是完全不會講，但所有臺語的演出都是硬背，覺得痛苦到不行。

在《搜尋者》中飾演王淑娟女兒的方琦，生活中常因為要拒絕別人而感到煩惱；她說小時候的好姊妹打電話來邀約合作，她認為對方是真的需要幫忙，結果見到面才發現是直銷大會，當下就說用不到轉身走人。事後方琦覺得對朋友很愧疚，甚至食不下嚥，也上網搜尋如何拒絕別人及如何調適心情，結果看到一句話就豁然開朗「其實你沒有這麼重要！別人沒有你不會怎麼樣」，後來那位好姊妹也沒有再聯絡方琦。

陳明真與方琦一起到《全民星攻略》宣傳，《搜尋者》是陳明真復出後接拍的第一齣戲，第一次參加益智節目的她，「新手運」大爆發，原本擔心在第一回合完全沒有得分，會落後其他兩組，第二回合方琦精準答對臺北市志工法定福利的相關題目，陳明真也在曾國城的提示下不疑有他，選到全場最高金額兩萬元的獎金，她笑說自己是靠猜的選到獎金。