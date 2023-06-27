台南市陳姓老伯26日晚間6時許，因酒醉持扁鑽在中西區國華街與民族路口喧鬧，擋住車輛通行，破壞過路汽車板金，見警員到場開嗆「你開槍啊!」、「我肖欸捏」，遭警方肘擊制伏，依照毀損、妨害自由與公共危險罪送辦，有民眾拍下影片上傳網路，網友譏「肖欸卡厲害嗎？」

65歲陳姓老翁26日傍晚藉酒意，持扁鑽與尖嘴鉗在路口喧鬧，當街阻擋車輛前進，民眾報案後，警方在現場亮出警棍與其對峙，喝令他放下武器，他卻仗著酒膽拒絕「我為什麼要放下？」。

陳姓老翁一面前進，一面手指胸口嗆警「你給我開下去啊」（對我開槍之意）、「我肖欸捏」（我是神經病之意），1名警員隨即繞到他身後，直接肘擊將他壓制。

倒地的陳男放聲哀號，隨即遭上銬限制行動，他酒測值達0.3毫克，超過標準值，因精神與情緒明顯不穩，先戒護送醫治療。

民眾拍下警方制伏阿伯的影片上傳臉書社群粉絲頁，大酸「這種要求我從來沒見過」，網友對警員處理幾乎一面倒支持，直呼「大快人心」。有網友更留言譏「你肖欸卡厲害嗎？」、「為什麼不滿足他的要求？」、「賣哀」。

警方表示，全案仍將依照毀損、妨害自由與公共危險罪送辦。

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