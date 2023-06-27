短短不到2天的瓦格納兵變在全世界的愕然下突然出現、也迅速結束。雖然表面上普丁政府已恢復運作，但是外界認為莫斯科仍暗潮洶湧，隨時可能出現意外的變局，這也是獨裁政權的常態。長期以來精準掌握俄羅斯政局的美國，以及與莫斯科政界關係密切的北京，至目前為止以非常謹慎的態度應對受兵變到衝擊的普丁政權，顯示2個大國都在為普丁下臺做準備，此一現象與莫斯科政界人心浮動相呼應，俄羅斯政局驟變應當為期不遠了。

瓦格納兵變雖然嚴重衝擊俄羅斯，但實情可能非常簡單：國防部長紹依古要掌握瓦格納軍團，打算逼走普里戈津，除了派任最苦差事之外，還攔阻軍費與後勤補給，最後甚至發生誤擊事件，終於爆發了這次的兵變。普里戈津的想法比較直接，揮軍前往莫斯科，逼走紹依古，索要錢、軍火與物資。他並沒有想要推翻普丁政權，所以很快接受調解並前往白俄羅斯，把瓦格納軍團丟給國防部。

瓦格納兵變才一天時間，普里戈津很快地接受盧卡申科調解，整個兵變事件充滿詭異的氣氛。（圖／美聯社）

網上傳言普里戈津已把家人送往土耳其，但是土耳其艾爾段支持普丁，於是透過白俄羅斯的盧卡申科把普里戈津家人接過去，迫使普里戈津很快地接受盧卡申科調解，讓整個兵變事件竟只有短短不到2天時間就宣告結束。這個說法繪聲繪影，但卻無法證實。唯一可以做為旁證的是，克林姆林宮發言人佩斯科夫公佈的與普里戈津協議要點當中，一點俄羅斯政府讓步的痕跡都沒有，媒體報導已撤銷對普里戈津的刑事指控，隔天也遭正式否認，改稱還在調查之中。外界認為普里戈津立即無條件接受調停很難理解，其家人受制的傳言有可能是尚未公開的真實原因。

網上傳言普里戈津（圖）家人被盧卡申科從土耳其接去白俄羅斯，迫使普里戈津很快地接受盧卡申科調解，瓦格納兵變以短短不到2天即行收場。（圖／美聯社）

瓦格納兵變雖然沒有發生軍事衝突，但在國際與俄羅斯國內都發生重大影響。烏克蘭內政部長的政策顧問、未來研究所創辦人格拉承科（Anton Gerashchenko）估計，瓦格納兵變讓普丁在俄羅斯的支持率一天之內跌破30%，他形容道：「一個滿手血腥兇手突然變成跛腳鴨，硬漢的形像在俄國與國際上都完全破滅。」「現在俄羅斯有2位總統，一個是真正的總統，他意志堅定，是很厲害的殺人兇手；另一個是老邁的總統，因為恐懼而畏縮在他的地下堡壘深處，只能派他的爪牙盧卡申科去談判。」

白俄羅斯總統盧卡申科為何願意擔任調解人？格拉承科說，答案很簡單，瓦格納車隊距莫斯科只有幾個小時路程，如果進佔首都，控制包括克里姆林宮在內的政府建築，普丁政權就會崩潰，受普丁支持的盧卡申科政權也會崩潰。接下來瓦格納兵變會發生什麼？還不知道。他說，調解協議的詳細內容外界仍未得知，但事情還沒完，好戲還在後頭。

在瓦格納兵變事件的處理上，普丁的硬漢形像在國際與國內都完全破滅。（圖／美聯社）

俄羅斯電視台的主持人在評論瓦格納兵變時說，「這是對國家形象的嚴重打擊，對總統權威的嚴重打擊，因為這顯示國家的權力結構已經動搖，全世界都在看著，原都以為國家權威是不可撼動的，但是從結果看來，它顯然不是不可動搖的。這對我們的國際友邦以及我們真正的朋友來說，並非有利的信號。」

俄羅斯電視台在評論瓦格納兵變時說，這是對國家形象的嚴重打擊，對總統權威的嚴重打擊，全世界都在看著。圖為工人正在拆除瓦格納軍團的召募廣告。（圖／美聯社）

未來無論瓦格納軍團的下場如何，俄軍主力盡失、國庫空虛，已陷入自顧不暇的困境。瓦格納兵臨莫斯科城外造成的心理震撼難以消除，莫斯科倉皇挖路炸橋準備迎戰，每個人都看穿了現在普丁政權外強中乾。強人形象原是普丁最大的政治資產，在瓦格納進兵途中，普丁搭機飛離莫斯科，還叫盧卡申科去談判，其硬漢形象已經一敗塗地。這段期間俄國政界噤若寒蟬，沒有高官出面積極表態要為普丁賣命，領導人威信已蕩然無存。

在國際上普丁的形象也大幅崩壞，在瓦格納進軍莫斯科途中，華盛頓下令所有領使館不得表態支持俄羅斯任何政治勢力，此舉對6月中即已獲知瓦格納將爆發兵變的美國而言，普丁政權的運作完全在其掌握之下。普丁在兵變之初派人前往北京後，在中共發表的聲明中，從頭至尾只提及雙方是鄰國與「中俄友好關係」，隻字不提普丁總統，說好聽的是不干涉內政，但明眼人都知道，北京對於普丁政權的維繫已產生極大的疑問，必須為與新的俄羅斯領導人打交道保留空間。

在瓦格納軍團向莫斯科推進時，原部署在莫斯科的軍警部隊被通知全數撤離，大量市民湧上街頭咖啡座準備迎接瓦格納軍團進城。（圖／美聯社）

雖然瓦格納兵變表面上並不算成功，但羸弱不堪的普丁政權被瓦格納輕輕刺了一下，在一槍未發的情況下，已曝露出普丁威信搖搖欲墜的窘態。未來俄羅斯會有更多政治勢力暗中運作，社會與媒體的輿論風向也會逐漸轉變，戰爭造成的財政、經濟與人員傷亡將成為社會議論與關注的焦點。普丁政權將要面對的不只是敵對的西方國家與正在反攻的烏克蘭，更嚴重的是愈來愈多的國內政治對手與敢於公然反對他的民眾。輕的話只是普丁下台，嚴重的話，莫斯科可能會重演30多年前那一場令人目不暇給、讓蘇聯快速解體的政治風波，並重新再建立新的斯拉夫民族聯邦。