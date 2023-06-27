俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變落幕後，美國政府計劃最快明天宣布向烏克蘭提供價值5億美元的新軍援方案，堅定地繼續協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

路透社報導，烏克蘭發動反攻之際，兩名美國官員指出，這項軍援方案將提供地面車輛。其中一位官員表示，軍援案預計會包含30輛布萊德雷（Bradley）步兵戰車和25輛史崔克（Stryker）裝甲車。

不具名的美方官員還說，這項軍援方案中，烏克蘭也將獲得高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥、標槍（Javelin）等反戰車武器，以及愛國者（Patriot）和刺針（Stinger）防空系統彈藥。

但他們指出，這項軍援案還在做最後確認，依然可能會有變化。白宮方面則沒有立即回覆路透社的置評請求。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，瓦格納集團針對克里姆林宮發起的短暫兵變是俄國體制內部鬥爭的一部分，美國及其盟邦沒有參與其中。

他說道：「我們明確表達我們沒有參與其中，我們跟這件事無關。」（譯者：陳彥鈞）1120627