俄羅斯總統 普丁今天晚間針對傭兵組織瓦格納集團24日的短暫兵變向全國發表談話，他說瓦格納集團「絕大多數」成員都是俄羅斯的愛國者，並允許這些士兵和指揮官前往白俄羅斯。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，普丁（Vladimir Putin）表示：「透過掉頭折返，他們避免了進一步的流血殺戮。」

他說道：「我感謝避免流血衝突的瓦格納集團（Wagner Group）士兵和指揮官，你們可以跟俄羅斯國防部簽約，或者搬到白俄羅斯，亦或回到家人身邊。」

普丁指出，他向那些想去白俄羅斯的瓦格納成員承諾，自己將信守諾言。

普丁提到，早在一開始就採取了消除威脅的所有必要決定。

他還說，無論如何兵變都會被鎮壓，籌劃者瞭解到他們的行徑是犯罪行為。

普丁今晚的電視談話僅有5分鐘之久，而且是預先錄製的。

普丁也感謝白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）以和平方式居中斡旋解決危機，他還說，俄國社會的團結發揮了決定性作用。（譯者：陳彥鈞）1120627