牛奶、雞蛋含有優質蛋白質、豐富營養素，但有些人因乳糖不耐症或擔心膽固醇等因素，不想食用奶、蛋。醫師表示，魚類中的貝類營養價值極高，且含有多元營養素；曾有糖尿病患者長了感染性毛囊炎遲遲未好，之後多食用牡蠣等帶殼海鮮後，不僅傷口痊癒，血糖與精神狀況都明顯改善。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，一名75歲男子因臀部長了一顆感染性毛囊炎，日漸增大至2~3公分，且就醫2個月後遲未好轉，讓陪同就醫的女兒相當擔憂，洪永祥因此建議男子的女兒讓其父親多食用牡蠣等帶殼海鮮，1個月後，該男子的毛囊炎治癒，且血糖狀況改善、精神也變佳。

他表示，帶殼貝類營養相當豐富，包括優質蛋白質、EPA與DHA、牛磺酸、維生素B12、鈣鐵鋅鈣這4種重要礦物質。

1. 蛋白質：帶殼貝類屬於優質蛋白質，有助維護血管與細胞，促進健康、提高免疫力。

2. EPA、DHA：製造紅血球與維持神經系統，有助活動大腦、維持正常功能。

3. 牛磺酸：可預防眼睛老化、視網膜病變、有助於提升肝臟功能、穩定血壓。

4. 維生素B12：可活化腦部、預防老年癡呆、改善乾眼症、幫助神經細胞修復。

5. 鈣鐵鋅硒：鈣可提供身體骨骼生成；鐵為造血營養素之一，鋅可形成蛋白質、幫助傷口修復、硒可抗氧化、增加免疫力、預防癌症。