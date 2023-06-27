送托家長心難安！日前高雄一間公托不到1年即傳出5件不當照護，家長A小姐找議員控訴，指其1歲多小兒子交給公托照顧卻誇張爛屁股、乾便便黏在屁股上，誇張的是該公托承包單位理事長沈女聽到家長有意報警，竟嗆聲「藍綠我都認識」，順藤摸瓜後更查出沈女竟一次承攬了6家公托，A小姐質疑「自稱有靠山就這樣辦教育嗎？」

高雄市議員白喬茵日前爆料，一間公托承辦單位「社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會」承辦了高雄6處公托，該學會 2021年5月17日登記，負責人為沈女，她同時是台南應用科大副教授，專門教授幼保課程，學經歷豐富。不過，本刊實際走訪，發現該學會登記地點為一處住宅大樓，未懸掛任何學會牌子。

此外，沈女身兼台南市繻愛教育關懷協會理事長，不過該機構今年3月間爆出勞資爭議，被離職的社工找上立委開記者會，指控在協會任職時遭要求「薪資回捐」，協會也未依法給予資遣費。

家長A小姐投訴，自己2歲多的女兒和1歲多的兒子去年8月送進出事的這間公托，本月13日兒子回家後，A小姐發現他皮膚異常紅腫，且屁股黏著許多乾便便，老師卻說下課前曾幫換過一次尿布，當天總共換6次，但A小姐調閱監視器畫面卻發現只換3次，老師明顯扯謊，事發後，公托回覆「該名老師僅上班3天隨即離職」。

本月13日家長A小姐發現兒子回家後，皮膚嚴重紅腫還有乾便便黏在上面，老師卻扯謊說有頻繁換尿布，讓她相當無助。（圖／民眾提供）

A小姐覺得不妙，因為6月1日老師曾傳照片說女兒右手紅腫，是因手背在後面等換尿布時，頑皮遭櫃子門夾傷，但監視畫面呈現的卻是老師拿東西關櫃門夾到孩子的手，孩子當場嚎啕大哭；5月間，老師也曾告知「女兒手被同學坐到，正在照X光」，她痛心質疑這全是公托欺瞞家長的片面之詞，A小姐想追究老師失責，同樣得到「已離職」的答案。

送托2個心頭肉卻都出狀況，A小姐很心痛，孩子的乾媽C小姐也鳴不平，「理事長只有前兩天出現，目前搞神隱，還嗆家長說藍綠她都熟，超離譜」，更可怕的是，她們發現出問題的不只自家小孩，這間公托成立不到1年已有5件不當照護，除了孩童屁股潰爛、還有老師用腳強壓孩子、全神灌注看手機，也有孩子回家告訴家長「老師打打」。

C小姐質疑「沈女一次承攬市府6個公托中心、自稱背景硬，難道是文化流氓把持公立幼托機構？」而日前市府也做出裁罰，不當照顧情況屬實，除將不當托育員資遣外也一併終止與學會的委辦契約。A小姐說該公托爆出不當照顧後，自己遲遲未得到一個正式道歉，但礙於得上班、小孩沒人顧，只能忍痛呼籲政府「請給我個道歉和說法，讓我再相信一次政府把關的公托！」

遭家長指控威脅嗆聲「藍綠我都熟」，公托委辦單位理事長沈女直呼冤枉「我沒說過這種話」，她說一開始已跟家長致歉且表示「我錯了就是錯了，我該負的責任我會親自承擔」，後續我跟家長有討論到未來孩子要進幼兒園的部分，「我不知道是我說太快還是怎樣，我的意思是說藍綠我都熟，可以幫忙問問」。

A小姐指出，不當照顧發生後公托承包單位理事長沈女竟嗆「藍綠我都熟」，似乎語帶威脅。（圖／攝影宋岱融）

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