高雄公托爆出學童爛屁股等5起不當照顧爭議，市長陳其邁動怒表示要深入追查，社會局也針對公托承辦單位的其他委辦機構一併進行稽查，日前已先發文表示該公托不當照顧情況查證屬實，除資遣不當托育員外也一併終止與廠商委辦契約，家長認為遲遲等不到廠商的正式道歉。其實，近來幼兒園爭議不斷，新北幼兒園爆出餵藥風波，但北榮醫師指出「可能是誤判」，至今還是未解謎團。

高雄1名家長A小姐控訴，兒子送托到公托，保母卻沒及時換尿布，導致臀部紅腫、生殖器潰爛，女兒的手被保母夾到，包括這2起不當對待，議員一共接獲5起類似案件，市長陳其邁表示將深入追查，而社會局指出其中4起案件疑有3名保母不當照護情況，社會局已派社工進行調查，如若屬實，保母違反《兒少法》第49條，最重可裁罰60萬元，且視情節輕重，規定終身不得任用為教育人員，或1至4年不得任用為教育人員。

除了保母要究責，社會局針對公托委辦單位「台灣兒童及少年福利促進學會」承辦的其他托育家園進行稽查，並表示調查結果雖未違反兒少法第49條，但其行為確有不當，不適當人員將予以資遣；未妥適照顧兒童情事，除要求公托限期改善，社會局已要求終止委辦契約。

日前高雄市府社會局發文，指出該公托雖未違反兒少法第49條，但行為確有不當，除資遣不當照護員，要求公托限期改善外，也立即終止契約。（圖／民眾提供）

近來，台灣幼托機構爭議不斷，先是新北爆出幼兒園餵藥風波，有3名家長聲稱小孩今年2月到4月間，出現情緒易怒及自殘等異常行為，懷疑遭老師餵食藥物及不當體罰，後續尿檢驗出8名幼童體內有三級毒品巴比妥、苯二氮平類等違禁藥物殘留反應，但日前北榮毒物科醫師認為「有可能是誤判」，最終結果還是要由檢調判斷，不過新北地檢目前尚未做出回應。

6月16日新竹也爆出私立幼兒園學童遭不當對待，包括老師拿膠帶貼全班幼童的嘴巴、以膠帶捆住幼童的手，甚至還拿著剪刀對著幼童的胸口等，導致孩子聽到要上課就哭鬧、把自己關在衣櫥不肯出來、手指、腳趾指甲摳到見血等。新竹市府表示已開罰6萬元、公告姓名及教保服務機構名稱等，但仍引起家長們憤怒，引發連串討論。

遭裁罰的公托委辦單位理事長沈女直呼冤枉，她說一開始已跟家長致歉且表示「我錯了就是錯了，我該負的責任我會親自承擔」，後續我跟家長有討論到未來孩子要進幼兒園的部分，「我不知道是我說太快還是怎樣，我的意思是說藍綠我都熟，可以幫忙問問」。

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