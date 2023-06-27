「華碩（2357）系統事業群組織重整，但保留手機部門」，「宏達電（2498）為VIVE已寫下連20季虧損」，6月中旬發生的這兩件產業大事看似獨立，專家直指共同點，在於「保留與使用者連接的介面，等5G殺手級應用出現，目前看來是『生成式AI、元宇宙』」，這是台廠參與5G時代重新定義「空間運算」技術時刻所做的堅持。

在市場需求不振及庫存壓力下，3C品牌大廠華碩連續兩季繳出虧損成績，去年第4季每股稅後虧損5.1元、今年第一季每股稅後虧損2.3元，一度傳出要「大裁員」，6月15日傍晚答案揭曉，正式公告7月1日對系統事業群進行組織大改造，原本電競電腦事業部、電腦事業部、手機事業部、商用電腦事業部4大事業群，將以「消費、商用、手機」3大事業單位重整軍旗。

對此，宏碁集團創辦人施振榮17日受訪點出關鍵，「PC市場空間已經飽和」，「企業一定要改變才能成長」。資深半導體分析師陳子昂指出，以筆電、桌電、伺服器所屬的「資訊產品」領域看來，世界前三大品牌DELL、LENOVO、HP今年共裁員3萬人、人力縮減5～10％，第五名華碩傳出重整，亦符合業內預期與做法。

事實上，台灣三大手機品牌「2A1H」，宏碁（acer）2015年收手，宏達電（HTC）手機部門Pixel在2017年賣給Google，唯獨華碩仍在戰場上，這次大改組，更堅持保留手機部門，關鍵是資通訊老將、華碩董事長施崇棠心中對手機仍有一套規畫。

華碩高層指出，「衡量產品、同仁表現指標，並非只看獲利，我們也重視組織運作情況、競爭力等，手機BU在內部運作與設計思維方面表現都很優異，也受到董事長（施崇棠）的肯定」。

今年4月13日華碩共同執行長許先越（中）領銜發表新一代電競手機ROG Phone 7／ROG Phone 7 Ultimate。（圖／華碩提供）

施崇棠領軍的華碩，以品牌筆電、伺服器、顯卡為主，2012年推出第一支品牌手機，在手機紅海中不斷嘗試找尋新定位，例如出現平板與電話結合的PadFone、跟Garmin合作導航手機，2014年正式推出ZenFone，一開始用99美元的低價從東南亞紅回台灣，陸續強調電池續航力、多工處理等高性能、CP值特色鎖定中高齡族群，更請來蕭敬騰、孔劉、寶可夢阿伯等當代言人，2021年一度傳出單季獲利。

尤其近10年，華碩搶攻利基型市場推出電競手機「ROG Phone」，被譽為「國產電競手機的巔峰」，供應鏈認為華碩手機事業開案精準，也是兩大行動通訊晶片供應商高通、聯發科所競爭的貴客，ROG Phone 6D系列電競手機各採用兩家公司的旗艦晶片天璣9000＋、驍龍8＋ Gen 1。

華碩手機在台灣通訊行最新統計的4月熱銷榜排名第8，研調機構IDC預測今年手機出貨量持續年減1.1％，要到2024才回到成長軌道，加上手機創新發展到似乎到頂。儘管如此，6月29日華碩仍將舉辦Zenfone 10線上發表會，邀請函中透露，這款 2023年旗艦機將「注入更多AI運算」，「智慧攝影」，「滿足用戶各式需求與偏好，一手掌握強大效能」。

陳子昂觀察，「（華碩）保留手機是要保留與使用者的連接，尤其接下來面臨4G轉5G技術轉換以及『空間運算』變革，手機還是連接的主要載具。」他分析，市場期待去年才商轉的5G逐漸帶起換機潮，前提是有符合情境的殺手級應用誕生，「當年4G也是商轉5年後，才有殺手級應用LINE出現，這帶來每個人都要換智慧型手機的需求」。工研院半導體資深研究員王智宣指出，「接下來手機是生成式AI的主流使用裝置，各品牌更要保留介面，爭取彈性。」

陳子昂也表示，儘管手機與穿戴裝置的專利不互通，但手機是目前與人黏著度最高的電子產品，華碩手機部門未來也有變身成「穿戴裝置部門」的潛力，最成功範例是宏碁，自有品牌手機停產後，手機部門2018年轉而推出智慧佛珠、健身腳踏車發電工作桌等生活產品，不僅成功分割出子公司倚天酷碁（2432）在今年6月登創新版，如今「生活風格」成為宏碁集團新世代營運主軸。

宏碁今年初發表結合健身車及辦公桌的eKinekt酷騎桌，能將使用者運動時所產生的動能轉換成電力，為筆電和其他裝置充電，進而提升運動意願和生產力。（圖／宏碁提供）

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