鼓手羅小白是街頭藝人出身，現在已經當媽的她仍會在街頭表演，也相當關心街頭藝人的權益。今年初她揭露街頭藝人改制後，許多人會利用假帳號登記抽籤，就如同「黃牛票」一樣，搶了真正表演者的位置，此事引起軒然大波，文化局也對此做出回應，不過最近這些假帳號似乎又再次出現，讓她相當無奈。

年初時羅小白為街頭藝人改登記制的亂象發聲。（圖／翻攝自羅小白臉書）

過去有證照的街頭藝人，只要先到場就能先使用場地，但北北基自2021年起從考試制改為登記制，民眾只要拿到場地登記，就能在規定場所演出，若人數爆量則採取抽籤的方式；不過這個制度帶來不少爭議，羅小白年初時就發文表示，有許多人只是因好玩而去登記場地，抽到了卻沒表演，而真正以街頭維生的表演者則被剝奪演出的機會，讓她大嘆：「怎麼能這樣扼殺這些人的夢想呢？」

由於只要登記就能抽籤，因此有不少非表演者也跟著湊熱鬧。（圖／翻攝自羅小白臉書）

當時文章PO出後引起網友熱烈討論，台北市文化局也做出回應，表示會加強查核街頭藝人無故未到情形，並規定公告展演點申請結果後，正取展演者未依規定取消而於展演當日無故未使用展演場地者，註記違規1次，首次註記1個月內累計達2次註記，其第2次註記之次月起2個月內，申請人不得申請及使用展演點，以保障更多街頭藝人表演權利。

近期假帳號似乎又出現，讓羅小白相當無奈。（圖／翻攝自羅小白IG）

事隔數月，原以為狀況有改善，但羅小白日前又在限時動態發文，原來她的朋友想要嘗試街頭演出，她便想關心對方是否有抽中場地，結果發現先前疑似是假人頭的帳號又出現，「覺得心累有點難過，大家都這麼努力了，這些帳號還是依然存在，還是不知道他們是不是真的表演者，這一切真的是辛苦了。」從文字中就能看出她對這類亂象的無奈。

更多 CTWANT 報導