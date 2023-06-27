長相甜美的羅小白過去在街頭打鼓累積不少人氣，也因為表演的影片被Super Junior金希澈轉發而爆紅，進而踏入演藝圈。其實有不少明星都擁有街頭藝人的身分，陳零九曾分享過去在信義區的半夜和凌晨時段表演，因為從夜店出來的人會投比較多錢，不過他也遇過在深情演唱〈新不了情〉時，有人在一旁打架，還拿出電擊槍電人，讓他非常印象深刻。

第一屆《超級偶像》冠軍張芸京比賽時人氣超高，但出道後星途卻不太順利，曾有8個月的時間沒有演出機會，面對低潮她選擇放下選秀冠軍的光環，考取街頭藝人執照，坦言要從大舞台變成在街邊唱歌有點不適應，不過在街頭演出時，她從觀眾的眼神中找回愛唱歌的初衷，認為唱歌是要享受自己的聲音，不論是在什麼樣的環境，能用音樂療癒聽者才是最重要的。

擅長古箏、鋼琴、小提琴的才女歌手林逸欣也是街頭藝人，她曾分享會想當街頭藝人，是因為去歐洲旅行時，被街頭藝人隨性分享音樂的氣氛打動，回台灣後決定也到街頭演出，當時還需要考證照，由於她不想用藝人身分應考，便決定派出「分身」，戴著面具考試，用小提琴演奏卡農搖滾版，最後順利考取證照。

更多 CTWANT 報導