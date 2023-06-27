曾出演《半澤直樹2》的47歲日本男星市川猿之助，18日被經紀人發現，和雙親3人倒臥在自家住宅，送醫後父母宣告不治身亡，而他目前無生命危險，由於雙親死因不明，檢方於（19日）展開司法解剖，結果出爐，初步查出為藥物中毒，不過警方發現藥物由市川猿之助提供，因此以涉嫌加工輕生發出逮捕令，27日將進行逮捕。

綜合日媒報導，市川猿之助涉嫌於5月17日晚間到18日早上之間，準備安眠藥給75歲的母親，之後父母雙雙倒在2樓客廳，經司法解剖，雙親疑似精神藥物中毒身亡。但奇怪的是現場找不到藥物，警方調查後發現，藥物由市川猿之助透過醫院處方籤取得藥物。此外，雙親身邊沒有遺書，也成為案件疑點之一。警方認為市川猿之助涉嫌加工輕生，他被列為案件嫌犯，發出逮捕令。

事實上，市川猿之助先前被日本週刊爆出利用在演藝圈的地位，對合作演員性騷擾，黃湯下肚後，做出強吻、撫摸下體等惡行，若反抗便會丟掉工作，此外，市川猿之助平時就以開趴為由，邀請年輕演員到他家中，就連疫情期間也開共浴派對，然而周圍所有人敢怒不敢言，對這些爭議，經紀公司回應雙方無雇傭關係，不清楚演員私事。

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