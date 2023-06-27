今起至下月3日，台灣位處太平洋高壓邊緣，天氣在中午過後相當不穩定，局部地區有旺盛對流發展，「什麼型態的雨都有可能在任何地方出現」。資深天氣專家吳德榮指出，應變時間只有1小時，要隨時提高警覺。

可別以為午後只限下午時段，「中午過後都叫午後」，也就是說劇烈天氣仍可能於晚間現蹤。吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起一連7天天氣不穩定，旺盛對流將不定時、不定點轟炸！

根據最新模式模擬，台灣目前位處太平洋高壓邊緣，午後有對流發展；低層東南風、偏南風或西南風，以及其伴隨水氣，決定對流強度、位置。吳德榮直言，對流胞可被確切預報的時間「只有1小時」，中午過後觀察天色變化或氣象局特報，方為上策。

今各地氣溫：北部22至36度、中部22至37度、南部23至37度、東部22至37度。今起至周四盛行東南風，迎風面花蓮、台東及恆春半島水氣較多，各地近山區也有短暫雷陣雨機率。

周五起轉偏南風，低層水氣增加，天氣變得更不穩定。吳德榮提醒，強對流發展區域擴大，要更注意大雷雨發生。