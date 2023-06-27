外交部未進一步說明雙方將討論哪些「中國挑戰」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）19日曾與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在倫敦會晤，期間談及歐洲－大西洋與印度－太平洋區域安全密不可分，以及雙方有必要加強與印太區域的安全合作。

在會後發布的領導人聯合聲明，中國被定義為「體制性挑戰」，英、瑞則擬就如何應對中國進行密切對話與合作。聲明重申台灣海峽和平穩定的重要性，並呼籲中國勿在俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭中，向俄方或其代理人提供物質支援。

北約峰會7月11日至12日將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，焦點議題包括瑞典入會案、北約與烏克蘭的關係安排、北約與印太區域的互動發展。

英國外交部指出，柯維立（James Cleverly）訪問瑞典期間，將重申英國全力支持瑞典加入北約。

至於北約是否將如樂觀預期在未來一、兩年內於東京設立第一個亞洲辦公室，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）近日接受「經濟學人」（The Economist）專訪時對此持保留態度，並表示認同法國的反對立場。他說，北約的任務不應向太平洋偏移爬升。

根據規劃，柯維立將分別與瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）和防長強生（Pål Jonson）會談。柯維立將與比爾史特龍討論雙邊安全合作、對烏克蘭的支援以及來自中國的挑戰，與強生則將觸及防衛合作，包括強化英、瑞武裝部隊聯合演訓。

柯維立並將出席瑞典年度國際政治盛會「阿爾梅道週」（Almedalen Week），主持一場歐洲安全事務對話。

「阿爾梅道週」依例在波羅的海水域內最大島嶼哥特蘭島（Gotland Island）舉行，今年活動時間為6月27日至7月1日。哥特蘭島距俄羅斯波羅的海艦隊基地所在的加里寧格勒州（Kaliningrad）約350公里，具特殊戰略地位，也是俄羅斯灰色地帶活動熱點。

另一方面，英國國會情報暨安全委員會預計7月底前發布頗受關注的中國主題報告。

針對委員會不滿首相府遲未按慣例在10個工作天內確認收到或回應報告，首相府一名發言人近日回應中央社詢問表示，目前報告正依法規要求接受國家安全相關審查，以避免內含資訊公開後妨害安全與情報單位正常運作。此審查階段沒有明文時間限制，一旦結束，即可提交國會發布。

情報暨安全委員會5月15日將報告送交審查。6月21日，委員會表示，首相府當天終於回覆確認收到報告，將在休會前提交國會。國會上、下議院下一次休會為7月下旬。外界預期，報告將觸及中國在英國境內的間諜活動。（編輯：陳彥鈞）1120627