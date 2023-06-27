資深媒體人許聖梅日前在節目上爆料，一位女神級的藝人在剛出道還沒沒無聞時，為求曝光在受訪時曾謊稱自己從小日子過得很慘，爸爸甚至會家暴媽媽，怎料消息曝光後，一名自稱女星父親的人跳出來喊冤，但該女星到現在仍在賣這個人設。

許聖梅在節目《震震有詞》透露，這一名女神級藝人非常漂亮，現在紅得不得了，且什麼獎都得過了，不過她卻過去受訪時淚崩表示，小時候過得很悲慘，爸爸都會打媽媽，最後媽媽受不了趁半夜將行李打包帶著她離開這個家，最後好不容易拿到家暴令才離婚，但由於害怕爸爸找到她們會被爆打，因此不斷搬家，對此，該女星曾說童年的夢魘在她的心裡上有創傷，所以都不敢跟別人談戀愛。

然而，許聖梅將該女星的故事到其他節目分享，製作單位在節目播出後，接到一位自稱該女星爸爸的電話，並轉給許聖梅，「許小姐，妳講的是我嗎？天啊，過去這麼多年我都在大陸做生意，離婚也是和平離婚，我留了一大筆錢給她，我女兒從小就學鋼琴、學芭蕾舞欸，她是我們家千金欸」。

不過，許聖梅表示，即使爸爸出面解釋，但也無法更正「因為這是你女兒講的」，更提到該女星現在都不接爸爸的電話「他說我能不能幫幫忙，打電話給他女兒，叫他女兒接電話」，如今許聖梅雖已知女星賣假的人設是想要塑造形象，「但我們現在不要把她說破，因為她到目前為止也在賣這個人設」。

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