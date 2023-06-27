大陸人氣男星蔡徐坤以選秀節目《偶像練習生》一炮而紅，雖然此後風波不斷，但也獲得一票粉絲支持，人氣不俗。誰料他今(26)日卻被大陸狗仔爆料曾與一名C女子發生性關係，並其母親逼迫該女子墮胎，消息曝光後在陸網上引發熱議，26日晚間，狗仔再度曝光女方墮胎的住院記錄，以及蔡徐坤媽媽轉帳50萬人民幣（約214萬新台幣）的對話記錄。

蔡徐坤26日被「推理君江小宴」爆出與C女發生性關係後，兩人有了孩子，但蔡徐坤卻讓C女將孩子打掉，而C女也自己去醫院墮胎，而蔡徐坤母親得知後，認為C女是想要敲詐自己兒子，並採取了3個行動，其一請工作人員聯繫C女；其二就是請私家偵探跟蹤；其三則是在C女家門口裝針孔攝影機。對此，蔡徐坤則在第一時間用3個字「不知情」回應大陸媒體，便馬上掛掉電話。

然而在女方門口裝針孔攝影機等行為，已經涉嫌偷窺、竊取個資等違法行為。26日晚間，大陸狗仔「推理君江小宴」最新爆料，稱C女士2021年發現自己被跟蹤後曾報警，蔡徐坤、蔡媽媽以及處理過此事的工作人員，都曾被警方傳喚接受調查，之後雙方達成諒解，C女士表示不再追究其刑事責任，因蔡徐坤是公眾人物，諒解書中將蔡徐坤寫成「蔡姓男士」。

此外，「推理君江小宴」還曝光諒解書的照片，以及女方的墮胎住院記錄，以及蔡徐坤媽媽說已給女方轉賬50萬人民幣（約214萬新台幣）的聊天記錄。截至26日晚間，蔡徐坤本人及工作室都尚未正面回應，也沒有發出任何聲明。