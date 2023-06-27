金庸、古龍是新派武俠小說最引人注目的2大作家，一名網友分享，最近和剛進公司的八年級生聊天，發現對方從來沒有看過金庸小說，甚至不知道古龍是誰，還問是在說香水嗎？讓他很吃驚，也引起網友討論，兩派人戰翻。

一名網友在PTT上分享，最近和剛進公司的新人聊天，發現他們多是八年級生，聊到平常都看什麼類型的書，新人們都回「大陸的網路小說」，讓他忍不住好奇詢問「那金庸呢？」結果新人們竟說那是和60年前日本輕小說同等級的書。

該網友表示，他安慰自己至少這些年輕人還知道金庸是寫小說的，接著他提到「古龍」，這些八年級生竟然呆呆的問說「是香水嗎？」讓他相當吃驚，也很好奇是不是八年生與九年級生都不看金庸小說了？

貼文引起網友熱烈討論，不少網友認為金庸小說的文字，對年輕人來說很難消化，有看過的應該都是老人吧？「對那些人來說文字難消化」、「 金庸受眾就八卦板老人 年輕人誰看？」、「聽說以前金庸是判斷一個人有沒有閱讀的方法」。

但也有八年級生不認同，坦言學生時期的國文老師超愛推薦金庸、紅樓夢、西遊記等經典小說，所以多多少少都有讀過。